Tour de France - Franck Bonnamour désigné "super-combatif" devant Wout van Aert

Le Français Franck Bonnamour (B&B Hôtels-p/b KTM) a été désigné samedi coureur le plus combatif du Tour de France 2021 par le jury présidé par le directeur de course Thierry Gouvenou.Bonnamour, qui succède au palmarès au Suisse Marc Hirschi, a obtenu le même nombre de voix Wout van Aert, combatif du jour lors de la 15e étape mais snobé lors de sa victoire lors de l'étape du Mont Ventoux, remportée en solitaire par le champion de Belgique (11e étape). Le jury avait alors attribué le prix de la combativité à Kenny Elissonde. Bonnamour a été plébiscité, en revanche, par les internautes, partie prenante dans le vote. Neuf coureurs étaient en lice pour cette distinction: Julian Alaphilippe, Julien Bernard, Franck Bonnamour, David Gaudu, Matej Mohoric, Anthony Pérez, Wout Poels, Nils Politt et Wout van Aert Dans l'histoire du Tour, la combativité a commencé à être récompensée en 1952. Le premier "super-combatif" a été désigné en 1956, en la personne d'André Darrigade. Les derniers lauréats: 2021: Franck Bonnamour (Fra) 2020: Marc Hirschi (Sui) 2019: Julian Alaphilippe (Fra) 2018: Dan Martin (Irl) 2017: Warren Barguil (Fra) (Belga)