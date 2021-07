Une personne portée disparue à la suite d'une chute dans l'eau à Châtelet

Un homme est porté disparu depuis vendredi soir vers 21H00 à la suite d'une chute dans la Biesme rue des Soldats à Châtelet, ont indiqué les pompiers confirmant une information de La Nouvelle Gazette. Les recherches ont été interrompues vers 23H00. Une réunion de la police locale aura lieu en matinée pour déterminer la reprise ou non des recherches.Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été requis vendredi soir rue des Soldats à Châtelet (province de Hainaut) à la suite d'un appel signalant la chute d'un homme dans la Biesme. Des recherches ont immédiatement été menées par des plongeurs. "Le cours d'eau passe de façon souterraine sous la clinique Léon Neuens avant de se jeter plus loin dans la Sambre. Nos hommes ont déposé des objets pour voir s'ils ressortaient de l'autre côté du conduit, mais ce n'est pas le cas." Selon la zone de secours, la victime est toujours portée disparue. "Nos hommes sont restés sur place durant deux heures. Mais la victime n'a pas encore été retrouvée. Un hélicoptère avec une caméra thermique a survolé une grande zone, mais rien n'a été détecté. Avec la puissance actuelle du courant, le travail est encore plus compliqué." La zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes indique samedi matin qu'une réunion aura lieu en matinée afin de faire le point sur la poursuite des recherches. "Cela dépendra notamment de la force du courant", a précisé Philippe Borza, chef de corps de la zone de police locale. Les circonstances de la chute de la victime dans l'eau sont inconnues. "On ne sait pas dire s'il s'agit d'une chute provoquée par les inondations ou par une autre raison." (Belga)