WRC - Rallye d'Estonie - Kalle Rovanperä contrôle pour rester en tête, Thierry Neuville troisième

Le Finlandais Kalle Rovanperä trône toujours en tête du rallye d'Estonie, septième manche du championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la journée de samedi. Thierry Neuville (Hyundai) occupe la troisième position, derrière son équipier irlandais Craig Breen et devant le leader du championnat, le Français Sébastien Ogier (Toyota).Troisième à l'issue de la première boucle samedi matin, Neuville a réalisé le cinquième chrono de la première spéciale de l'après-midi, l'ES 14, Peipsiääre 2 (23,53 km), dominée par son équipier estonien Ott Tänak, contraint à l'abandon samedi. Ce dernier récidivait dans la spéciale suivante, Mustvee 2 (12,28 km), alors que Neuville signait le troisième temps. L'ES 16, Raanitsa 2 (22,76 km), voyait à nouveau Tänak s'offrir le scratch devant Neuville. Le Saint-Vithois confirmait sa montée en puissance en se montrant le plus rapide de l'ES 17, Vastsemoisa 2 (6,7 km). Sébastien Ogier signait le meilleur temps de la courte spéciale de clôture de la journée, Tortu 2 (1,64 km), devant Neuville. Solide leader, Kalle Rovanperä a contrôlé la situation durant l'après-midi. Le Finlandais de Toyota termine cette journée avec 50.7 d'avance sur l'Irlandais Craig Breen (Hyundai). Thierry Neuville pointe en troisième position, à 1:20.9. Il précède le leader du championnat, Sébastien Ogier, quatrième à 1:38.8, et son dauphin, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), cinquième à 2:02.2. Six spéciales sont encore au programme dimanche. La Power Stage se disputera à partir de 13h18 heure belge. Ogier est en tête du championnat du monde avec 133 points. Evans suit avec 99. Neuville (77) est troisième. (Belga)