BNXT League - Nathan Kuta rejoint le Spirou de Charleroi pour trois saisons

Le Spirou de Charleroi a officialisé ce dimanche l'arrivée du pivot néerlandais Nathan Kuta, pour les trois prochaines saisons en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.Après les arrivées du Portugais Rafael Lisboa et du Néerlandais Jito Kok, le club carolo vient d'enregistrer le transfert entrant d'un troisième joueur avec l'international néerlandais Nathan Kuta, 21 ans et 2m05, actif la saison dernière du côté d'Alost. Avec les Alostois, il tournait à 5.3 points et 5 rebonds de moyenne lors du défunt exercice. Dans sa carrière, le nouveau pivot carolo a également évolué deux ans du côté de Limburg United. La première journée de la prochaine saison est prévue le 24 septembre. Les Carolos débuteront par un déplacement à Malines. (Belga)