Cas contact, Boris Johnson devra s'isoler mais uniquement quand il ne travaille pas

Cas contact, le Premier ministre britannique Boris Johnson devra s'isoler mais uniquement quand il ne travaille pas car il participe à un programme pilote, a annoncé Downing Street dimanche.Boris Johnson échappe ainsi à un isolement forcé chez lui qui aurait été particulièrement malvenu au moment de la levée de la quasi totalité des restrictions liées au coronavirus lundi, rebaptisé "Jour de la liberté". M. Johnson ainsi que le ministre des Finances Rishi Sunak "ont été contactés par le service public de santé car ils ont été en contact avec quelqu'un testé positif au Covid", indique un porte-parole de Downing Street. Le ministre de la Santé Sajid Javid avait annoncé samedi avoir été testé positif au Covid-19. Boris Johnson et Rishi Sunak échapperont cependant à un isolement complet car "ils participeront à un programme pilote de dépistages quotidiens" qui "leur permet de continuer à travailler depuis Downing Street". "Ils ne mèneront que des affaires gouvernementales essentielles pendant cette période", précise le porte-parole. Un des pays les plus touchés en Europe par le Covid-19, qui y a fait plus de 128.600 morts, le Royaume-Uni voit les contaminations grimper depuis des semaines, dépassant les 54.000 cas samedi. Malgré ces chiffres, Boris Johnson a annoncé la levée de quasi toutes les restrictions restantes en Angleterre à partir de lundi, y compris l'obligation de porter le masque ou la distanciation sociale, préférant s'en remettre à la "responsabilité individuelle" de chacun. (Belga)