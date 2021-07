Casper Ruud décroche son 3e titre ATP

Casper Ruud a remporté dimanche le tournoi de tennis ATP 250 de Bastad, épreuve sur terre battue dotée de 419.470 euros. Le Norvégien, 16e joueur mondial et première tête de série, s'est imposé en finale face à l'Argentin Federico Coria (ATP 77) 6-3, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 27 minutes.Ruud, 22 ans, décroche son troisième titre sur le circuit ATP, après ses succès à Buenos Aires l'an passé et Genève cette année. Il a aussi été battu deux fois en finale. Coria, 29 ans, disputait sa première finale. (Belga)