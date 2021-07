Championnats d'Europe juniors d'athlétisme - Le 400m, le javelot et la hauteur ont fait la différence, pense Hauttekeete

Jente Hauttekeete est devenu champion d'Europe juniors (U20) du décathlon, dimanche, à Tallinn. Le Gantois de 19 ans, qui a battu son record de Belgique juniors avec un total de 8.150 points, a estimé, dans l'interview flash accordée à la Fédération européenne, que le 400m, le javelot et le saut en hauteur ont "fait la différence entre l'or et l'argent.""Mon dernier décathlon était seulement il y a trois semaines, donc je n'ai pas pris cette compétition comme le point culminant de la saison car il est impossible de concourir si souvent à un si haut niveau", a confié Hauttekeete. "Le pic, pour moi, arrivera dans quatre semaines à Nairobi. Je veux atteindre 8.200 points. Je suis tout de même très heureux de ce titre, je suis champion d'Europe, j'en suis ravi." Le Norvégien Sander Skotheim, deuxième avec 8.012 points, a été son principal rival au cours des deux journées d'épreuve. "En arrivant ici, je m'attendais à ce que ce Norvégien me batte, car il était meilleur aux Jeux Olympiques de la jeunesse, où j'avais terminé deuxième, et il est très fort. Mais j'ai eu de bons 400m et javelot, et le saut en hauteur a aussi fait la différence entre l'argent et l'or", a analysé le Gantois. "D'habitude, j'améliore quatre records personnels dans une compétition, ici j'en ai amélioré juste deux (400m et javelot, ndlr), mais j'ai amélioré mon javelot d'un mètre, c'est beaucoup. D'un autre côté, le 1.500m n'était pas si bon. Mais il y avait une foule incroyable et le dossard bleu m'a motivé à donner le meilleur de moi-même." (Belga)