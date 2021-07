Coupe d'Europe de triathlon - Arnaud Mengal, 10e et meilleur Belge en finale à Tiszaujvaros

Arnaud Mengal a terminé dans le top 10 de la finale messieurs de la manche de Coupe d'Europe de triathlon, dimanche à Tiszaujvaros, en Hongrie. Deuxième triathlète belge qualifié pour cette finale Christophe De Keyser a fini 29e, tandis que Hanne De Vet a pris la 16e place de la finale dames.La course masculine a été remportée par le Hongrois Csongor Lehmann qui a bouclé les 750 m de natation, 20 km vélo et 5 km de course à pied, en 53:54. Il a devancé d'une seconde l'Italien Nicola Azzano (53:55) et de 5 secondes un autre Italien, Michele Sarzilla (53:59). Mengal s'était qualifié samedi pour la finale en prenant la 8e place de la 3e demi-finale. Christophe de Keyser en avait fait de même avec une 9e place de la première série, alors qu'Axel Baumans 16e de la deuxième, avait été éliminé. En finale, les deux Brabançons ont fini la natation en queue de peloton. Seul Mengal a pu intégrer le groupe de poursuivants derrière le Hongrois Devay et l'Italien Strada. Le Brainois, 27e après la 2e transition, a réussi une belle remontée à pied pour inscrire en 54:30 son 3e top 10 de sa carrière en Coupe d'Europe seniors. Plus tôt dans l'après-midi, Hanne De Vet s'était classée 15e de la finale féminine, remportée par la Britannique Olivia Mathias, en 1h00:16, devant la Française Audrey Merle (1h00:18) et l'Italienne Costanza Arpinelle (1h00:27). De Vet, qualifiée grâce à une 9e place en demies, samedi, a quant à elle bouclé les distances en 1h02:02. (Belga)