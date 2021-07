Genk en C1, Anderlecht et Gand en Conference League connaîtront leur adversaire lundi

Le Racing Genk, dauphin du Club de Bruges la saison dernière, connaîtra lundi son premier adversaire sur la route de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le tirage au sort sera effectué à 12h00 au siège de l'UEFA à Nyon. Dans la foulée, Anderlecht et La Gantoise connaîtront aussi leur adversaire au 3e tour préliminaire de la Conference League.Vice-champion de Belgique, Genk doit passer deux tours préliminaires dans la Voie de la ligue pour pouvoir rejoindre le Club de Bruges en phase de poule de la Ligue des Champions. Pour ce troisième tour préliminaire, les Limbourgeois devraient hériter du statut de tête de série et ainsi éviter des duels face à Benfica, Monaco ou encore le Shakhtar Donetsk. Dans la liste des adversaires potentiels pour le Racing, on retrouve des équipes qui disputent actuellement le 2e tour préliminaire dont le PSV Eindhoven, Galatasaray, Midtjylland, le Rapid Vienne ou encore le Sparta Prague. Directement qualifié pour le 3e tour, le Spartak Moscou pourrait aussi être un adversaire des Limbourgeois. Le match aller se disputera le 3 ou le 4 août et le match retour est prévu le 10 août. De retour sur la scène européenne après trois ans de disette, Anderlecht fera lui son entrée en Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA, au troisième tour préliminaire. Les Bruxellois hériteront plus que probablement du statut de tête de série et devraient donc bénéficier d'un tirage favorable face à un adversaire qui sortira du 2e tour préliminaire. La Gantoise, de son côté, devrait également bénéficier du statut de tête de série. Cependant, les Buffalos devront d'abord se défaire des Norvégiens de Valerenga au deuxième tour préliminaire. Le match aller est prévu le 22 juillet à Gand et le retour une semaine plus tard en Norvège. Le match aller du troisième tour préliminaire de la Conference League est programmé le 5 août et le match retour le 12 août. (Belga)