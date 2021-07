Intradel ouvrira exceptionnellement 27 de ses recyparcs lundi des suites des intempéries

L'intercommunale liégeoise Intradel ouvrira exceptionnellement 27 de ses recyparcs ce lundi afin de pouvoir déjà accueillir les nombreux déchets consécutifs aux intempéries et inondations qui ont touché la province de Liège, indique-t-elle sur son site internet. Seules les installations de Trooz et Limbourg restent inaccessibles pour le moment.Intradel, chargée de la gestion des déchets, a décidé de ne pas comptabiliser les quotas pour une période de 15 jours. La limite de 2m³ max., toutes matières confondues, par visite, est d'application. Toutefois, l'intercommunale en appelle à la patience des usagers (le risque d'une affluence particulièrement importante est grand) et au civisme (laisser la priorité aux personnes sinistrées). Des conteneurs, d'ordinaire destinés aux déchets verts, ont été mis à la disposition des communes afin d'évacuer les déchets causés par les inondations, dont les déchets encombrants et d'équipement électronique et les inertes. Intradel demande donc d'éviter d'apporter des déchets verts durant quelques jours. Les collectes en porte-à-porte n'ont pu être réalisées sont annulées. Les citoyens sont invités à consulter leurs calendriers afin de connaître la date du prochain ramassage. "Si vos conteneurs ont été emportés, nous vous invitons à contacter notre call center soit par mail (info@intradel.be) ou par téléphone (04/240.74.74) afin que nous puissions vous en fournir de nouveaux. Dans l'intervalle, les déchets ménagers peuvent être déposés en sacs dans les conteneurs encombrants mis à disposition par les communes", indique l'intercommunale, conseillant aux personnes concernées de suivre ses pages Facebook et Instagram afin d'être averties des changements possibles à l'organisation mise en place. Intradel est une association intercommunale qui regroupe aujourd'hui 72 communes de la province de Liège. (Belga)