La vaccination obligatoire du personnel de santé n'est pas à l'ordre du jour

La vaccination obligatoire du personnel de santé n'est pas nécessaire, malgré l'augmentation des taux d'infection, estime le Premier ministre Alexander De Croo. "Quand je vois le chemin parcouru ces derniers mois pour convaincre les gens, il n'en est pas question", a-t-il confié dimanche sur VTM Nieuws. Il a également indiqué qu'il n'y aura pas de durcissement des mesures lors du comité de concertation de lundi.Lundi, dès 14h00, le gouvernement fédéral et les entités fédérées discuteront des mesures de lutte contre le coronavirus qui sont encore nécessaires cet été. Les autorités s'attarderont notamment sur les grands événements et festivals prévus dans les semaines à venir. "Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer", a analysé M. De Croo, interrogé sur l'augmentation du taux d'infection. "La campagne de vaccination fonctionne. Nous n'allons pas nous relâcher, mais nous n'allons pas non plus renoncer à nos libertés." En ce qui concerne les grands événements et festivals tels que le Pukkelpop, le Premier ministre a insisté sur l'utilisation correcte des coronapass. "Nous n'allons pas commettre les erreurs que, par exemple, les Pays-Bas ont faites", a-t-il souligné. "Pour les coronapass, il faut avoir été entièrement vacciné depuis quinze jours ou recourir à un test PCR de haute qualité. Nous allons également empêcher les gens de tricher avec les coronapass. Je suis convaincu que le secteur de l'événementiel saura y faire face." (Belga)