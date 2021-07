Ligue 1 - Retour de Kevin Gameiro à Strasbourg treize ans après

Le gardien des Diables Rouges Matz Sels va pouvoir compter sur un renfort de renom pour la prochaine saison. Son club de Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1 française, a annoncé ce dimanche le retour de l'ancien buteur de l'équipe de France Kevin Gameiro. Formé au sein du club alsacien, le joueur de 34 ans y fait son retour 13 ans après l'avoir quitté. Libre de tout contrat depuis cet été, il a paraphé un bail de deux saisons."Je suis très heureux de rejoindre le Racing. C'est une grande fierté de pouvoir reporter ce maillot et de retrouver les supporters", a confié Kévin Gameiro sur le site du club. "J'ai toujours continué à suivre le club même dans les mauvais moments. Strasbourg c'est ma maison. C'est ici que j'ai été formé, que j'ai fait mes premiers pas en professionnel et que j'ai également rencontré ma femme. C'était le moment de revenir." Après avoir quitté Strasbourg, Gameiro est passé par Lorient avant de signer au PSG où il a remporté un titre de champion de France en 2013. Dès la saison suivante il part pour l'Espagne, où il a réalisé la majeure partie de sa carrière. Il a disputé 145 matchs pour le compte du FC Séville et a marqué à 67 reprises, remportant trois Ligues Europa avec le club andalou en 2014, 2015 et 2016. Sous les couleurs de l'Atlético de Madrid il a remporté un quatrième trophée européen en 2018. Lors de sa carrière, Gameiro a marqué à 76 reprises en 209 matchs de Ligue 1 et fait trembler les filets 74 fois en 237 apparitions en Liga. Il a également porté le maillot de l'équipe de France 13 fois pour trois buts marqués. (Belga)