Tour de France - L'équipier modèle Tim Declercq lanterne rouge de l'édition 2021

Équipier modèle au sein de la formation Deceuninck-Quick Step, Tim Declercq est la lanterne rouge du Tour de France 2021. Le coureur belge a terminé 141e et dernier à 5h01:09 du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).Declercq s'est mis au service de Mark Cavendish durant cette Grande Boucle. Il a fait partie de la garde rapprochée du Britannique en montagne, lui permettant d'arriver dans les délais lors des étapes les plus difficiles et d'ainsi ramener le maillot vert à Paris. Lauréat de quatre étapes, Cavendish finit d'ailleurs à l'antépénultième place, à 4h34:14 de Pogacar, le Néerlandais Cees Bol, avant-dernier à 4h36:39, s'intercalant entre les deux équipiers. Le Danois Michael Morkov, poisson pilote attitré de Cavendish, se classe 139e à 4h32:45. Un autre coureur belge, Wim Vansevenant, détient le record avec trois places de lanterne rouge consécutives, de 2006 à 2008. (Belga)