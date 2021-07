Tour de France : un peloton de 141 coureurs en route vers les Champs-Elysées

Les 141 rescapés du Tour de France 2021 - le Danois Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech) n'a pas pris le départ - se sont élancés pour la 21e et dernière étape, dimanche, à Chatou, en direction de Paris, où un sprint royal est attendu sur les Champs-Elysées. Tadej Pogacar arrivera à Paris vêtu de jaune pour la deuxième année consécutive. Le maillot vert Mark Cavendish visera une 35e victoire d'étape afin de détenir seul le record qu'il partage depuis son succès à Carcassone le 9 juillet avec Eddy Merckx.Du départ donné à l'ouest de la capitale dans le département des Yvelines, à l'entrée sur le circuit final, le parcours longe de grands sites historiques (château de Versailles, Luxembourg, palais du Louvre), le temps de la traditionnelle parade. Huit tours du circuit de 6,8 kilomètres, qui contourne l'Arc de Triomphe, sont prévus ensuite. Par rapport aux années passées, l'arrivée a été déplacée de 300 mètres un peu plus haut sur l'avenue, à hauteur du Grand Palais: les sprinteurs auront donc une ligne droite finale de 700 mètres pour s'expliquer si aucun attaquant ne parvient à prendre l'avantage. La dernière étape se termine par un sprint massif depuis 2005 (Alexandre Vinokourov). Dans cet exercice, Mark Cavendish, détenteur du record des victoires sur les 'Champs', s'est imposé à quatre reprises, de 2009 à 2012. Avec un nouveau succès, il portera à 35 son compteur sur la Grande Boucle, de quoi devenir le seul détenteur du record et effacer, en ce qui concerne cette statistique, Eddy Merckx des tablettes. Deux Belges pourraient venir au secours du Cannibale: Wout van Aert, vainqueur de l'étape du Ventoux et du chrono de samedi, et Jasper Philipsen, souvent placé mais encore jamais gagnant dans ce Tour. Tadej Pogacar ne devrait pas se mêler au sprint. Le Slovène deviendra, sauf catastrophe, le 21e coureur à compter au moins deux victoires finales à son palmarès. Comme l'an passé, Pogacar montera également sur le podium pour recevoir le maillot à pois du meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur jeune. (Belga)