Tour de France - Wout van Aert s'impose sur les Champs-Elysées, Tadej Pogacar vainqueur final

Wout van Aert a remporté la 21e et dernière étape du Tour de France, dimanche, entre Chatou et les Champs-Elysées à Paris (108,4 km). Le champion de Belgique de Jumbo-Visma a devancé Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et le maillot vert, le Britannique Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step). Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) remporte le Tour de France pour la deuxième année consécutive dimanche.Traditionnellement, la dernière étape du Tour commence par un défilé des coureurs avant d'arriver sur les Champs-Elysées, où les attaques se multiplient avant un sprint final. L'édition 2021, partie de Chatou pour une étape de 108,4 km, n'a pas dérogé à la règle. Les premiers attaquants ont été l'Autrichien Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), le Suisse Stefan Bisseger (EF Education-Nippo) et l'Australien Harry Sweeny (Lotto Soudal). Une fois ces trois hommes repris, un trio formé par Philippe Gilbert (Lotto Soudal), le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) et le Néerlandais Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) a pris le relais. Schelling figurait dans la tentative suivante, avec cette fois Brent Van Moer (Lotto Soudal) et le Danois Michael Valgren (EF Education-Nippo). Le regroupement s'opérait à 6,5 km de l'arrivée. Le sprint royal attendu tournait à l'avantage de Wout van Aert. Le champion de Belgique s'offre un troisième succès sur cette Grande Boucle et signe un triplé impressionnant, avec une victoire dans l'étape du Mont Ventoux, le contre-la-montre de Saint-Emilion samedi et donc le sprint des Champs-Elysées. Tadej Pogacar s'adjuge la victoire finale pour la deuxième année consécutive. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), deuxième à 5:20, et l'Equatorien Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), troisième à 7:03, l'accompagnent sur le podium. Un podium sur lequel le prodige slovène montera aussi pour recevoir le maillot à pois du meilleur grimpeur et le maillot blanc du meilleur jeune, rééditant son triplé de l'année passée. Le premier Belge au général est Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), 17e à 51:40. Wout van Aert se classe 19e à 57:12. Avec les trois succès de Van Aert, la victoire de Teuns au Grand-Bornand et celle de Tim Merlier à Pontivy, la Belgique termine ce Tour avec cinq succès. (Belga)