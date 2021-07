Du soleil pour débuter la semaine

Après dissipation des brumes matinales, la journée de lundi débutera sous de larges éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure indiquera jusque 20 à 25°C.Au fil de la journée, le ciel se gorgera de nuages à certains endroits à partir du nord et quelques gouttes pourraient se perdre de manière passagère. Le soleil brillera généreusement sur l'extrême sud du pays et, en fin d'après-midi, les éclaircies gagneront à nouveau du terrain depuis le nord. Les maxima oscilleront entre 20 et 22°C en Ardenne et à la Côte, 22 ou 23°C dans le centre et 25°C en Gaume, sous un vent faible. À la tombée du soir, le ciel se dégagera encore et le temps restera sec pour une nuit peu nuageuse. Le thermomètre marquera alors 9 à 15°C. Mardi, le soleil sera au rendez-vous de grand matin, après dissipation de la grisaille localement. (Belga)