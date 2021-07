Grève de la faim des sans-papiers: la N-VA et le Vlaams Belang réclament les explications de De Croo en plénière

La N-VA et le Vlaams Belang ont demandé que le Premier ministre, Alexander De Croo, vienne s'expliquer lundi après-midi en séance plénière de la Chambre sur le dossier des sans-papiers en grève de la faim.La Chambre doit reprendre ses travaux en fin d'après-midi sur un accord de coopération dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, à l'issue d'une réunion du comité de concertation. Le climat au sein de la coalition s'est toutefois détérioré dans le dossier des sans-papiers en grève de la faim, à tel point que le PS et les écologistes ont fait savoir qu'ils ne pourraient rester dans un exécutif qui laisse mourir des personnes parce qu'il leur refuse des papiers. Le VB a dénoncé un "chantage politique" et l'"obstruction" du PS et d'Ecolo. (Belga)