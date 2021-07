Quatre centres ouverts à Liège pour venir en aide aux sinistrés

La ville de Liège a indiqué lundi que quatre centres étaient actuellement ouverts de 09h00 à 20h00 afin d'être au plus proche de victimes.Les centres se trouvent à Grivegnée, hall omnisports, rue Nicolas Spiroux 55, Chênée, centre culturel, rue de l'Église 1, Angleur, au hall omnisports rue sous le bois et à Kinkempois, centre scolaire, rue des écoles au n°9. "Ces centres sont gérés par des agents communaux et les personnes victimes des inondations peuvent y trouver des denrées alimentaires, des produits d'entretien et des vêtements. En ce qui concerne les dons, la priorité va aux produits d'hygiène et d'entretien. Nous avons également besoin de lampes de poches et de piles. Ces produits peuvent être apportés directement dans les centres", précise la Ville. En partenariat avec le GLAMO, des permanences médicales vont être assurées à Angleur et Chênée, dès mardi. Les médecins pourront notamment prescrire les médicaments nécessaires et collaboreront avec les pharmacies. De même, des permanences juridiques seront prochainement organisées pour toutes les questions liées aux assurances. La Ville rappelle en outre que le car Ethias se trouve à Angleur (place Andréa Jadoulle) lundi et sera à Chênée (place Joseph Willem) mardi. Un call center est également disponible au 04 221 81 11 pour toute demande d'aide. La zone de police de Liège a de son côté fait le point concernant la mobilité dans la région. "La liaison E25-E40 est rouverte à la circulation entre Chênée et le rond-point des Grosses Battes en direction de Liège. La sortie '18 Arcades', comprise dans ce tronçon, reste fermée", explique-t-elle. Il est recommandé aux automobilistes de transit en provenance des Ardennes de privilégier la sortie Grosses Battes pour poursuivre leur route. (Belga)