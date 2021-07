Du soleil toute la semaine avant les orages le week-end

Les nombreuses victimes des inondations et volontaires qui leur portent secours trimeront sous le soleil mardi après-midi et des températures dépassant les 20°C partout, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera ainsi 20 à 22°C en Ardenne et entre 23 et 25°C ailleurs. Le vent restera faible à modéré de secteur nord-est.Pendant la nuit de mardi à mercredi, le ciel sera dégagé et les minima oscilleront entre 8 et 15°C. Pour la Fête nationale mercredi, le soleil brillera à nouveau, même si des nuages cumuliformes se développeront dans le courant de l'après-midi, avant de disparaître en soirée. Les températures seront de nouveau agréables, avec 20 à 26°C prévus. Le temps ensoleillé restera implanté sur la Belgique jeudi et vendredi. C'est dans la nuit de vendredi à samedi que le temps devrait se gâter, avec des averses orageuses qui atteindront le territoire depuis la frontière française. Samedi, le pays plongera dans des courants perturbés ou instables, des averses, éventuellement orageuses, pourront être localement intenses, prévient l'IRM. La dépression subsistera dimanche. (Belga)