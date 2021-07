Les sinistrés pourront transférer leur courrier gratuitement pendant 12 semaines

Les personnes victimes des inondations meurtrières qui ont ravagé une partie de la Belgique la semaine dernière pourront transférer leur courrier gratuitement pendant 12 semaines, annonce bpost mardi.Pour bénéficier de ce transfert gratuit, il faut joindre le service clientèle de bpost au 02/278/51.29. L'entreprise postale transférera alors le courrier à l'adresse où les victimes ont été relogées. Bpost signale que les victimes devront avoir leur carte d'identité à portée de main lors de leur appel, afin de fournir quelques données telles que leur numéro de carte. Les lettres et colis des personnes domiciliées dans les zones sinistrées seront en outre gardés au sein de bpost pendant quelques jours. Ils seront distribués dans les rues accessibles. Sans demande de transfert temporaire, le courrier sera renvoyé à l'expéditeur avec la mention "inondation". Par ailleurs, une dizaine de bureaux de poste restent fermés, ayant été lourdement touchés par les inondations. Dix-neuf points poste et point colis ont également été endommagés, dont une dizaine assez sévèrement. Le bureau de Trooz n'était toujours pas accessible mardi, on ignore dès lors l'étendue des dégâts. Ceux de Theux, Pepinster, Verviers ou Dolhain resteront hors service pendant plusieurs semaines. (Belga)