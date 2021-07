GB: nouvelle stratégie contre le harcèlement et les violences faites aux femmes

Le gouvernement britannique a dévoilé mercredi ses plans pour mieux lutter contre le harcèlement de rue et les violences faites aux femmes, une nouvelle stratégie dont les premiers échos laissent les associations du secteur "très déçues".La nouvelle stratégie du gouvernement, élaborée après une consultation ayant récolté 180.000 témoignages, prévoit notamment la création d'une nouvelle direction nationale de la police pour garantir une meilleure prise en charge et améliorer les délais de réponse à ces crimes. Cette annonce intervient après le meurtre par un policier de la Londonienne Sarah Everard, attaquée en pleine rue début mars alors qu'elle rentrait chez elle, qui avait bouleversé le Royaume-Uni et relancé le débat sur la sécurité des femmes dans l'espace public. Le gouvernement prévoit aussi l'instauration d'une ligne d'assistance téléphonique pour les crimes sexuels disponible 24h/24, ainsi que la criminalisation des tests de virginité, une pratique jugée "médiévale". Dans le Times, la ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel a laissé entendre que le harcèlement de rue, comme le fait de siffler une femme, pourrait devenir à terme un délit spécifique, mais que le gouvernement travaillait surtout pour le moment à faire "fonctionner dans la pratique" les lois déjà existantes. "Mais nous continuerons d'examiner les lacunes de la législation et la manière dont un délit de harcèlement sexuel pourrait y remédier", a-t-elle ajouté. Ce dernier point a laissé Rose Caldwell, directrice de l'association Plan International UK, "très déçue". "Sans une nouvelle loi, des millions de femmes seront laissées sans protection", a-t-elle estimé. L'opposition travailliste a accusé le gouvernement conservateur de "trainer des pieds". La députée Jess Philips, chargée des questions intérieures pour le Labour, a appelé le gouvernement à "prendre les devants et agir au lieu de se contenter de paroles rassurantes". (Belga)