Intempéries - Péniches au fond de la Meuse : la circulation fluviale peut reprendre à Liège

Les deux péniches se trouvant au fond de la Meuse après avoir coulé vendredi dernier ont été localisées, a signalé la porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures Sarah Pierre, confirmant une information de Sudpresse.Amarrés au Port des Yachts, à Liège, les deux bateaux, le « Dove » et le « Quintus Quarter », ont coulé vendredi dernier en raison de la force du courant. Ces événements ont eu des répercussions sur la navigation fluviale, ayant entrainé l'interdiction de la circulation entre le pont Albert 1er et le pont Kennedy. Mardi, les épaves des deux péniches ont pu être localisées et la circulation a pu reprendre sous certaines conditions: «Le passage est redevenu opérationnel vers 14h00 mardi. La navigation doit se faire sur la rive droite à plus de 30 mètres de la rive gauche, à vitesse réduite, et aucun dépassement ou croisement n'est autorisé sur cette zone», a précisé la porte-parole. Signalées, les péniches devront prochainement être renflouées. Ces opérations prendront certainement du temps. Il n'est pour l'heure pas encore possible de déterminer une date pour un retour à la normale. (Belga)