Pro Golf Tour - Quatre Belges passent le cut à St. Pölten

Thibaut Leys, Alan De Bondt, Yente Van Doren et Lars Buijs ont franchi le cut au tournoi de St. Pölten, épreuve du Pro Golf Tour dotée de 30.000 euros, après le 2e tour mercredi en Autriche. Andrea Laurent est éliminé.Leys est le Belge le mieux classé, lui qui a rendu une carte de 66. Il est 6e à 5 coups du duo de tête formé par l'Allemand Maximilian Oelfke et le Suisse Robert Foley. Classement après 2 tours: 1. Maximilian Oelfke (All) 129=64-65 -1 . Robert Foley (Sui) am 129=64-65 3. Jan Cafourek (Tch) 131=69-62 . Benedict Staben (All) 131=63-68 . Mathieu Decottignies Lafon (Fra) 131=67-64 6. Thibaut Leys (Bel) 134=68-66 ... 23. Alan De Bondt (Bel) 136=69-67 30. Yente Van Doren (Bel) 137=70-67 38. Lars Buijs (Bel) 138=70-68 110. Andrea Laurent (Bel) 145=71-74. (Belga)