Argentine: découverte de 160 ?ufs d'oiseaux préhistoriques

Des paléontologues argentins ont annoncé jeudi la découverte de plus de 160 ?ufs fossilisés d'oiseaux préhistoriques lors de travaux dans un campus universitaire de la province de Neuquén, en Patagonie (sud)."Nous avons trouvé un champ entier avec des ?ufs d'oiseaux fossiles, des oiseaux qui se caractérisent par des ?ufs de plus ou moins 5 à 7 centimètres. Nous parlons d'un âge de 85 millions d'années", a déclaré à l'AFP la paléontologue Domenica Santos. La découverte a été faite à l'occasion de travaux de rénovation de l'université de la Comahue, implantée sur une zone datant de l'ère mésozoïque, à 1.100 km au sud de Buenos Aires. Une équipe de scientifiques de l'université travaille depuis des semaines, parallèlement aux travaux de réaménagement, pour sécuriser d'éventuelles découvertes. "Nous savions qu'il y avait des traces d'?ufs et lorsque les travaux ont commencé, nous sommes venus surveiller le site et nous avons trouvé plus de 160 ?ufs", a expliqué la scientifique. La découverte a eu lieu à quelques dizaines de mètres du Musée de sciences naturelles de l'université. Selon Juan Porfiri, paléontologue au musée, sur la base d'études antérieures, "nous pouvons dire que (les ?ufs) appartiennent à un groupe d'oiseaux appelés énantiornithes, qui étaient très communs au Crétacé", période qui s'étend environ de 145 à 66 millions d'années avant notre ère. L'Argentine est particulièrement riche en fossiles des trois périodes dominantes (Trias, Jurassique et Crétacé) de l'ère mésozoïque, et des individus différents de ceux de l'hémisphère nord y ont été découverts. Les plus importants sites de fossiles de dinosaures sont situés en Patagonie (sud), dans les provinces de La Rioja et San Juan (ouest) et dans celle de Salta (nord). (Belga)