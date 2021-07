Asile et migration - Naufrage d'une embarcation de migrants au large de la Crète: neuf disparus

Neuf migrants sont portés disparus au sud-est de la Crète jeudi soir, après le naufrage de leur bateau, selon les garde-côtes grecs qui mènent une vaste opération de sauvetage.Trente-six autres migrants ont été repêchés dans la soirée par les garde-côtes alors qu'un hélicoptère Super Puma de l'armée grecque et cinq navires militaires recherchaient les disparus, a précisé la police portuaire à l'AFP. Les rafales de vent fortes, 7 sur l'échelle de Beaufort, rendaient l'opération particulièrement difficile, selon les garde-côtes. Les naufrages des embarcations de fortune sont fréquentes lors de la traversée du bras de mer entre la Turquie et la Grèce. En janvier dernier, le corps d'un migrant avait été retrouvé après le naufrage d'un bateau transportant 27 personnes au large de l'île de Lesbos. Mais depuis 2020, le nombre d'arrivées a considérablement baissé après un tour de vis sécuritaire du gouvernement conservateur grec et des restrictions imposées pour endiguer le coronavirus. (Belga)