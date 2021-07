Coronavirus - Environ 25 admissions à l'hôpital tous les jours

Entre le 12 et le 18 juillet, 1.352 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 27% par rapport à la semaine précédente, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour jeudi matin.Sur la même période, mois d'une personne environ une personne est décédée (1,1) par jour en moyenne des suites du virus (-38%), portant le bilan à 25.213 morts depuis le début de la pandémie en Belgique. Près de 71.800 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 2,1%. Entre le 14 et le 21 juillet, il y a eu en moyenne 25,8 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 57% par rapport à la période de référence précédente, L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 143,4 sur 14 jours. Enfin, plus de 82,6% de la population adulte a reçu au moins une dose de vaccin, et 67,8% a reçu les deux doses. (Belga)