Météo - Du soleil puis quelques nuages

Le ciel sera d'abord assez ensoleillé, puis des nuages cumuliformes se développeront en cours de journée dans l'intérieur des terres, selon les prévisions de l'institut royal météorologique (IRM). Une petite averse très isolée n'est pas à exclure l'après midi dans l'est. Le temps restera cependant sec dans la plupart des régions. Les maxima varieront entre 20 degrés à la mer et en Ardenne à 26 degrés ailleurs.Cette nuit, des bancs de nuages bas pourraient déborder depuis la frontière néerlandaise. Quelques brumes ou du brouillard seront également possibles par endroits. Les minima descendront vers des valeurs comprises entre 8 et 14 degrés. Vendredi, le soleil sera de la partie, accompagné de quelques nuages élevés. Le thermomètre affichera jusqu'à 26 degrés, sous un vent faible à modéré. (Belga)