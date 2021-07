Michal Schegel est le 4e athlète tchèque et le 6e membre de la délégation positif au Covid

Michal Schlegel a été testé positif au Covid-19, a annoncé jeudi le Comité olympique tchèque. Le cycliste est le quatrième athlète tchèque, et le sixième membre de la délégation, testé positif à Tokyo. Il a été placé en quarantaine et ne participera pas à l'épreuve en ligne de samedi.Le Comité olympique tchèque précise que d'autres cyclistes, Tereza Neumanova et Michael Kukrle, vont passer des tests. Zdenek Stybar est lui resté à l'hôtel des cyclistes, car il ne se trouvait pas à bord du même avion que ses équipiers, il est arrivé au Japon deux jours plus tard. Plus tôt dans la journée, le test positif de la joueuse de beachvolley Marketa Nausch-Slukova a été révélé. Cette dernière est l'épouse de Simon Nausch, l'entraîneur du beachvolley tchèque, qui avait lui-même été précédemment testé positif au coronavirus. Les autres cas sont le beachvolleyeur Ondrej Perusic, le pongiste Pavel Sirucek et le médecin de la délégation Vlastimil Voracek, testé positif dès sa descente de l'avion. Le Comité olympique tchèque a décidé de mener une enquête sur une possible contamination lors du vol charter qui a emmené les sportifs de Prague à Tokyo le 16 juillet. (Belga)