Résultats meilleurs que prévu pour Twitter, plus de 200 millions d'utilisateurs actifs

Twitter a enregistré au deuxième trimestre un bénéfice net et un chiffre d'affaires meilleurs qu'attendu par les analystes, faisant aussi un peu mieux que prévu sur la donnée clef des utilisateurs actifs, qui sont désormais 206 millions.Séduit par cette annonce, le marché réagissait positivement, le titre gagnant 4,64% dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street. Le nombre d'utilisateurs quotidiens dits "monétisables", c'est-à-dire qui sont exposés aux publicités sur la plateforme, a cru de 7 millions d'un trimestre sur l'autre, pour atteindre 206 millions fin juin, quand le marché tablait sur 205,9 millions. Le groupe à l'oiseau bleu attribue, entre autres, cette progression à des améliorations techniques qui permettent aux utilisateurs d'être davantage orientés vers les contenus et les sujets qui les intéressent, notamment grâce aux "Topics", tweets classés par grandes thématiques. Souvent critiqué pour la tonalité de certains échanges et la circulation de commentaires haineux, Twitter dit avoir amélioré sa capacité à détecter des messages au langage fort ou ordurier. Twitter a aussi enregistré une forte hausse de ses revenus publicitaires, de 17% par rapport au trimestre précédent, et quasiment doublés par rapport à la même période de l'an dernier (+87%), à 1,05 milliard de dollars. Le réseau social a expliqué, pour partie, cette performance par l'amélioration de ses outils de ciblage publicitaire et des outils disponibles pour les annonceurs autour de la vidéo. "La croissance des utilisateurs pourrait continuer à ralentir parce que la base est déjà imposante, mais nous pouvons nous attendre à une autre forte croissance des revenus publicitaires au prochain trimestre", a commenté Nazmul Islam, analyste du cabinet eMarketer. Au total, le chiffre d'affaires a atteint 1,19 milliard de dollars, contre 1,06 attendu, tandis que le bénéfice net par action a atteint 8 cents, contre 7 anticipés par le marché. (Belga)