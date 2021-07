JO 2020 - Le sélectionneur sud-africain dénonce une "stigmatisation" après des cas de Covid

Le sélectionneur de l'équipe d'Afrique du Sud de football aux Jeux olympiques de Tokyo a dénoncé vendredi la "stigmatisation" dont son équipe, touchée par des cas de Covid-19, avait été victime, demandant à être "traité humainement".David Notoane a déclaré qu'il avait vu "des gens partir en courant" face à son équipe, après que deux joueurs et un analyste vidéo ont été testés positifs au coronavirus dimanche. Vingt-et-un membres de l'équipe avaient aussi été contraints de s'isoler avant l'ouverture du tournoi, après avoir été désignés comme cas contacts lundi. "Il y a une chose qu'il faut mentionner, je pense, c'est la question de la stigmatisation", a-t-il déclaré. "Souvent, quand les gens nous croisent, on en voit qui s'enfuient (...) comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous. (...) Je pense que c'est un peu irrespectueux", a déclaré Notoane après la défaite (1-0) des Sud-Africains contre le Japon, dans le premier match du groupe A, dont la France et le Mexique font également partie. Le technicien a ensuite exhorté à ce qu'on "(les) traite humainement": "c'est quelque chose que nous apprécierions en tant qu'équipe". "En fait, il n'y a rien qui cloche chez nous", a-t-il ajouté. Notoane a rappelé que, suite à la détection des cas de Covid, son équipe avait été contrainte de manquer deux séances d'entraînement, les joueurs ayant été confinés dans leur chambre après avoir été désignés cas contacts. "Cela a limité notre préparation", a-t-il expliqué, refusant toutefois de se servir de cette raison pour justifier la défaite des Sud-Africains face aux Japonais. "Les règles sont les règles". (Belga)