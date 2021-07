JO 2020 - Le Venezuela pourra finalement voir les JO à la télévision

Le Venezuela a finalement débloqué la diffusion à la télévision des Jeux olympique de Tokyo dans le pays, alors que la veille son président Nicolas Maduro avait dénoncé la non-attribution des droits télévisuels au Venezuela malgré le paiement de ceux-ci."Nous voulons annoncer la première victoire du Venezuela aux Jeux olympiques. Le Comité international olympique (CIO) a confirmé qu'il comptait sur le Venezuela pour la diffusion de la cérémonie d'ouverture, des compétitions et de la cérémonie de clôture", a affirmé le ministre des Sports depuis le Japon à la télévision publique nationale. Lundi le président Maduro avait déclaré: "le Venezuela a payé les droits de retransmission des Jeux olympiques Tokyo-2020 et aujourd'hui la persécution financière des banques empêche la commission d'organisation d'encaisser l'argent". Le Venezuela fait l'objet de sanctions financières imposées notamment par les Etats-Unis, qui cherchent à évincer Nicolas Maduro du pouvoir, et qui compliquent l'accès du pays au système financier international. Selon des précédentes déclarations du président Maduro, les Etats-Unis avaient déjà bloqué 10 millions de dollars, dernier paiement de son pays pour bénéficier du système Covax - visant à garantir un accès équitable aux vaccins anti-Covid 19 - en raison des sanctions prises contre le Venezuela. Le gouvernement vénézuélien a négocié le paiement de 2,5 millions de dollars pour des droits de retransmission limités des JO, via la télévision officielle TVES, ont précisé à l'AFP des sources proches du dossier. Le Venezuela, plongé dans la pire crise économique de son histoire récente, a envoyé au Japon une délégation de 43 athlètes et mise sur les victoires de Yulimar Rojas, multiple championne du monde de triple saut, ou de plusieurs de ses boxeurs et escrimeurs. (Belga)