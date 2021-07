Jupiler Pro League - Standard/Genk en lever de rideau du championnat ce vendredi

Le Standard et Genk ouvriront vendredi (20h45) la saison 2021/2022 de la Jupiler Pro League. Cette première journée verra le retour du derby Bruxellois avec Anderlecht/Union, tandis que le champion en titre, le Club Bruges, entamera la défense de son titre par la réception d'Eupen.La nouvelle saison de Jupiler Pro League débutera par un choc entre le Standard et Genk, soit l'affiche de la dernière finale de la Coupe, remportée par les Limbourgeois (2-1). Ce succès avait lancé Genk, auteur d'une fin de saison en boulet de canon et finalement deuxième du championnat derrière Bruges. Les deux équipes se présentent avec des ambitions différentes. Le Standard, en proie à des difficultés financières, a perdu Zinho Vanheusden et Michel-Ange Balikwisha et misera sur ses jeunes pour faire vibrer Sclessin alors que Genk a conservé son redoutable trio Junya Ito-Paul Onuachu-Théo Bongonda. Quatre rencontres figurent au menu samedi. Oud-Heverlee Louvain recevra Zulte Waregem à 16h15. A 18h30, place au retour de Seraing en première division, après 25 ans. Pour l'occasion, les Sérésiens se déplaceront à Courtrai. Dans le même temps, le Beerschot affrontera le Cercle Bruges. A 20h45, le nouveau Charleroi de Will Still rendra visite à Ostende, révélation de la saison passée. Quatre rencontres se joueront également dimanche. A 13h30, l'ambitieux Antwerp se déplacera à Malines. A 16h00, le double champion de Belgique en titre, le Club Bruges, entrera en lice face à Eupen. Suivra à 18h30 le très attendu Anderelcht/Union Saint-Gilloise qui célèbrera le retour en D1 des Jaune et Bleu après 48 ans d'absence. La première journée se conclura à 21h avec Saint-Trond/La Gantoise. (Belga)