Le bilan des intempéries revu à la baisse, à 36 morts, toutes les victimes identifiées

Le bilan officiel des intempéries et des inondations dévastatrices de la semaine passée a été revu à la baisse. Il est à présent de 36 morts, contre 37 dans la mise à jour de jeudi, communique vendredi le Centre fédéral de crise. L'ensemble de ces victimes ont à présent été identifiées.Le nombre de personnes portées disparues a, lui, été corrigé à la hausse. De six jeudi, on passe à onze ce vendredi. "A la suite des mises à jour communiquées par le numéro d'information 1771 et la police fédérale, la Cellule des personnes disparues avait ce matin 17 dossiers de personnes potentiellement disparues à traiter. En effet, onze nouveaux signalements de personnes disparues avaient été réenregistrés. Entre-temps, cette liste peut déjà être réduite à onze personnes puisque six dossiers ont été résolus au cours de la journée", explique le Centre de crise. Le numéro d'information 1771, la police fédérale et la police locale reçoivent encore des signalements d'éventuelles disparitions et ces chiffres fluctueront donc encore légèrement, prévient-on. (Belga)