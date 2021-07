Les trois chevaux belges du dressage ont passé l'inspection vétérinaire avec succès

Les chevaux belges engagés aux Jeux Olympiques de Tokyo pour ce qui est du dressage ont passé l'inspection vétérinaire avec succès, a annoncé la Fédération internationale d'équitation (FEI) vendredi.Flambau (Larissa Pauluis), Fil Rouge (Laurence Roos) et Intermezzo van het Meerida (Domien Michiels) sont ainsi bons pour le service. Sur les 72 chevaux à avoir passé l'inspection vendredi, seuls deux doivent se représenter samedi matin. La monture de 14 ans Hot Chocolate de la Français Isballe Pinto et le hongre gris Sultan Menezes monté par le Portugais Carlos Pinto. Le Grand Prix par équipes ainsi que les qualifications individuelles sont prévues samedi et dimanche. Par ailleurs un tirage au sort a été effectué après l'inspection vendredi pour déterminer l'ordre de passage et la Belgique sera 12e sur les 15 pays à se présenter. L'Allemand est tenante du titre et vise un 14e sacre olympique par équipe. L'ordre de passage est le suivant: Danemark, Japon, Australie, Grande-Bretagne, Suède, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Canada, Russie (ROC), Autriche, Belgique, France, États-Unis et Allemagne. Les cavaliers ont été répartis en six groupes, trois par soirée. Un total de neuf combinaisons débuteront dans le premier groupe à 17h00 locales (10h00 heures belges). Le deuxième groupe à dix commencera à 18h36 (11h36 belges), et le troisième ensuite à dix aussi verra l'entrée en lice de Larissa Pauluis sur Flambeau. Laurence Roos sur Fil Rouge est dans le groupe D, le premier de la soirée de dimanche à 17h00 locales (10h00 belges). Domien Michiels (Intermezzo van het Meerida) est dans le groupe E à 18h45 (11h45 heures belges), l'avant-dernier, dimanche aussi. Tous les groupes sont combinaisons de 10 combinaisons sauf le premier. Les 8 premiers pays se disputeront les médailles mardi. Les 18 premiers sont qualifiés pour le freestyle de mercredi. (Belga)