Pays de Galles: six personnes à l'hôpital après avoir été percutées par un véhicule

Six personnes ont été transportées à l'hôpital après qu'un véhicule a heurté "un certain nombre de piétons" à l'extérieur d'un pub dans le sud du Pays de Galles, a indiqué la police locale dans la nuit de jeudi à vendredi.Les forces de l'ordre ont été appelées peu avant 20h30 (21h30 HB) après qu'un véhicule ait percuté "un certain nombre de piétons" près du pub Windsor à Pontyclun, à quelque 18 kilomètres à l'ouest de Cardiff. Selon la police, un homme de 79 ans de la région "a souffert d'un épisode médical qui a entraîné la collision de la voiture qu'il conduisait, une Ford Puma argentée, avec le pub", ajoutant qu'un "certain nombre de piétons" ont été blessés, dont un qui a subi de graves blessures et quatre qui ont subi ce qui a été décrit comme des blessures mineures. Le conducteur était dans un état critique. "C'est un incident très pénible et nous sommes très reconnaissants aux personnes qui sont venues en aide aux blessés dans les moments qui ont suivi la collision", a déclaré l'inspecteur en chef James Ratti de la police du sud du Pays de Galles dans un communiqué. La police a ouvert une enquête sur la collision. (Belga)