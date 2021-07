Allemagne: des milliers de personnes participent à la gay pride de Berlin

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans les rues de Berlin pour fêter le Christopher Street Day, qui célèbre les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, malgré des mesures sanitaires strictes en raison de l'épidémie de coronavirus.Les manifestants ont ainsi caché leurs sourires derrière des masques aux couleurs de l'arc-en-ciel, les organisateurs de l'événement répétant régulièrement aux participants via des haut-parleurs de se couvrir le nez et la bouche et de maintenir la distance sociale. Pour cette édition, les organisateurs avaient annoncé au préalable que l'événement serait davantage une marche de protestation que la grande fête habituelle ponctuée d'un défilé. L'ambiance était toutefois festive, des basses techno s'échappant de plusieurs camions. La police allemande s'attendait à voir défiler 20.000 participants et participantes. En 2020, le Christopher Street Day s'était déroulé uniquement en ligne à cause de la pandémie. Le CSD commémore le premier soulèvement connu de minorités sexuelles contre les descentes arbitraires de police dans les bars fréquentés par ces communautés, dans le New York de 1969. (Belga)