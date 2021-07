Intempéries - Avertissement orange aux orages jusqu'à 23h00, accalmie pour la suite de la nuit

L'avertissement orange aux orages reste en vigueur samedi soir jusqu'à 23h00 dans les provinces de Liège et Luxembourg en Wallonie et les provinces de Limbourg, Anvers et Flandre orientale en Flandre, indique l'IRM dans un communiqué publié samedi à 22h00. Ailleurs sur le territoire, y compris dans la province de Namur fortement touchée par les intempéries de la soirée, le code jaune est d'application. Le temps redeviendra plus sec au cours de la nuit, ajoute l'Institut Royal Météorologique.Demain dimanche, de nouvelles averses orageuses se développeront sur la Belgique avec des cumuls de l'ordre de 10 à 20 litres au mètre carré en peu de temps. Un nouvel avertissement jaune est émis et sera en vigueur de 13h00 à 21h00. "Il est important de noter que le risque d'averses orageuses se maintiendra encore en début de semaine prochaine (sûrement jusqu'à mercredi compris). Les précipitations seront une nouvelle fois actives principalement en journée. Sur toute la période, les accumulations seront donc à surveiller", ajoute l'IRM. (Belga)