Intempéries - Éboulement près du casino de Namur, plusieurs maisons évacuées

La zone de secours NAGE a été prise d'assaut suite aux fortes pluies qui se sont brusquement abattues sur Namur samedi soir. Des maisons ont été évacuées suite à un effondrement."C'est la catastrophe. On nous appelle de partout à Namur et on ne sait où donner de la tête", nous disait-on en soirée chez les pompiers. La plus grosse intervention était encore en cours. Un mur s'est effondré sur la chaussée de Dinant, près du casino de Namur, qui a été fermée à la circulation. "On est en train d'évacuer les gravats. C'est délicat car il ne faut pas provoquer de glissement supplémentaire", a expliqué le bourgmestre Maxime Prévot qui était sur place. (Belga)