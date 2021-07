Intempéries - Les orages inondent des rues en province d'Anvers

De violents orages ont provoqué des inondations en plusieurs endroits de la province d'Anvers samedi soir. À Pulle, près de Zandhoven, à Nijlen et à Lier, les pompiers ont reçu de nombreux appels concernant des rues et des caves inondées."Il y a eu des problèmes dans la Predikherenlaan, la Waterpoortstraat et la Lispersteenweg", explique Magalie Derboven de la police locale de Lier. "L'eau est arrivée jusqu'à la porte d'entrée à certains endroits. Nous demandons aux gens de ne pas circuler en voiture, car les vagues peuvent faire couler l'eau dans les maisons. Les pompiers pompent à plein régime et l'eau commence à reculer, mais la vigilance reste de mise dans les prochaines heures." A Anvers également. Les pompiers ont reçu plus d'une centaine d'appels, principalement en provenance du district de Deurne. La foudre a frappé une maison à Kruidenlaan dans le district d'Ekeren. Personne n'a cependant été blessé. (Belga)