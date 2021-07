JO 2020 - La cérémonie d'ouverture était "un peu comme une répétition générale" pour Tom Boon

Tom Boon était un des 22 athlètes du Team Belgium qui a eu le privilège de défiler lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, vendredi soir au stade National. Pas encore en mesure de jouer en raison de sa récente blessure au mollet, il avait reçu l'autorisation d'assister à ce grand moment en compagnie de deux autres Red Lions : Augustin Meurmans et bien sûr de Felix Denayer, porte-drapeau de la Belgique avec Nafi Thiam."Je ne suis pas resté longtemps" a déclaré le buteur du Léo peu avant le match face aux Pays-Bas, "le temps de défiler et je suis reparti avec Felix. J'avais assisté à la cérémonie d'ouverture à Londres (en 2012) où cela avait été déjanté, formidable. Hier, sans public, on avait l'impression d'être à une grande répétition générale." Augustin Meurmans est lui demeuré jusqu'au bout de la cérémonie et découvrait l'événement. "Le show a vraiment commencé après le défilé et là ce fut magnifique, de plus en plus beau jusqu'à l'arrivée de la flamme. Un grand moment assurément." (Belga)