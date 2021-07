LPGA - Jeongeun Lee accroît son avance à Evian et s'approche d'un second sacre majeur

La Sud-Coréenne Jeongeun Lee a pris le large samedi à l'issue du 3e tour de l'Evian Championship de golf, comptant pour le circuit LPGA, et jouit désormais de 5 coups d'avance sur l'Américaine Yealimi Noh et 6 sur la Néo-Zélandaise Lydia Ko.Elle a rendu samedi une carte de 68 pour un total de 195 avant la dernière journée dimanche. Elle occupe actuellement le 26 rang mondial et compte, à 25 ans, une victoire dans une épreuve majeure, l'US Open en 2019. "J'attends avec impatience ma seconde victoire et si c'est encore dans un Majeur cela sera encore plus fantastique", a-t-elle souligné avant de confier qu'elle serait "très nerveuse demain" pour le 4e et dernier tour. Après avoir rendu une carte record de 61 vendredi, "Lee6" à fait un peu moins bien samedi avec une carte de 68 alors que Noh a pour sa part remis une carte de 67. A noter que la N.1 mondiale, l'Américaine Nelly Korda, a fait un peu mieux que la veille avec une carte de 69 mais reste dans les profondeurs du classement à la 32e place à 15 coups de Jeongeun Lee après sa très mauvaise carte de 74 rendue au 1er tour. La tenante du titre et 2e mondiale, la Sud-Coréenne Ko Jin-Young, qui avait remporté l'Evian Championship en 2019, l'épreuve de 2020 ayant été annulée pour cause de coronavirus, est elle aussi très loin, en 74e position après une carte de 76 samedi et un total de 217 coups. Classement après le 3e tour : 1. Lee6 Jeong-eun (CdS) 195=66-61-68 -18 2. Yealimi Noh (USA) 200=65-68-67 3. Lydia Ko (N-Z) 201=68-65-68 4. Minjee Lee (Aus) 202=68-69-65, Ayaka Furue (Jap) 202=66-68-68, Pajaree Anannarukarn (Tai) 202=65-65-72; 7. Ariya Jutanugarn (Tai) 203=67-63-73; 8. Charley Hull (Ang) 204=70-68-66, Chin In-gee (CdS) 204=68-68-68, Kim Hyo-joo (CdS) 204=67-68-69 (Belga)