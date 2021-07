Coronavirus - L'Algérie va produire le vaccin chinois Sinovac

L'Algérie va produire localement le vaccin anticoronavirus de la société chinoise Sinovac, a indiqué samedi le ministère de l'Industrie pharmaceutique, alors que le pays le plus peuplé du Maghreb est confronté, comme ses voisins, à une reprise de la pandémie.Des experts chinois sont arrivés vendredi afin d'inspecter les équipements et les matériels destinés à la production du vaccin de Sinovac dans une usine du groupe pharmaceutique étatique Saidal, à Constantine (est), selon un communiqué du ministère. La délégation procédera à "des expertises techniques au niveau de l'unité de production qui relève du Groupe Saidal, dès la fin de la période de confinement sanitaire", précise le ministère Cette inspection est une "étape très importante dans le planning de production du vaccin chinois en Algérie", a-t-il ajouté sans préciser de date pour le début de cette production. Il s'agit du second vaccin anti-Covid qui sera produit dans le pays. Il y a quelques mois, Alger avait annoncé que le vaccin russe Spoutnik V allait être produit sur le territoire à partir de septembre. Depuis le début de l'épidémie dans le pays, 160.868 contaminations et plus de 4.000 décès ont été - officiellement - recensés. Le record quotidien d'infections a été battu vendredi, avec 1.350 cas, selon le ministère de la Santé. Face aux records successifs de contaminations quotidiennes depuis la mi-juillet, l'Algérie cherche, tout en se préparant à une production locale, à se procurer de nouvelles doses de vaccins à l'étranger. L'Institut Pasteur d'Algérie a annoncé samedi avoir réceptionné 2,4 millions de doses du vaccin Sinovac, portant ainsi à près de 6 millions le nombre de doses - Spoutnik, AstraZeneca, Sinovac et Sinopharm - reçues jusqu'à présent. Alger a passé une commande de 30 millions de doses avec plusieurs fournisseurs, selon une déclaration du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, début juin. Près de six mois après le début de la campagne de vaccination, à peine 10% de la population de 44 millions d'habitants a été immunisée. Les épidémiologistes estiment qu'il faudrait vacciner au moins 20 millions d'Algériens pour arriver à l'immunité collective. Le président Abdelmadjid Tebboune doit présider dimanche un conseil des ministres consacré notamment à un nouveau plan anti-Covid alors que l'arrivée du variant Delta a saturé les services hospitaliers, suscitant l'inquiétude du personnel médical. Le président Tebboune devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre la flambée de l'épidémie de Covid. Le ministre de la Santé a annoncé cette semaine qu'"un grand hôtel" serait réquisitionné dans chacune des 58 wilayas (préfecture) du pays touchées pour la prise en charge des malades victimes de la pénurie d'oxygène dans certains hôpitaux. (Belga)