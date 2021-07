Coronavirus - RDC: un étudiant qui ne portait pas de masque tué par un policier

Un étudiant a été tué samedi à Kinshasa par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo, alors que la République démocratique du Congo est confrontée à une troisième vague de Covid-19, ont indiqué dimanche des témoins et des médias."Notre camarade Honoré Shama, étudiant de la faculté des lettres de l'Université de Kinshasa, était en tournage d'une vidéo dans le cadre de travaux pratiques en comédie. Un policier lui a demandé de porter son masque pendant le tournage", a témoigné à l'AFP Patient Odia, son camarade présent lors de l'incident. "Malgré ses explications et après avoir montré le masque, le policier, pris de colère parce qu'il attendait plutôt de recevoir de l'argent, l'a accusé de faire de la résistance et a tiré sur lui à bout portant", a-t-il ajouté. D'autres témoignages ont été également recueillis par la radio Top Congo, très suivie en RDC ainsi que plusieurs médias en ligne. Le port du masque est obligatoire sous peine d'une amende de 10.000 francs congolais (5 dollars). Mais à Kinshasa, les policiers sont régulièrement accusés de tracasseries et d'empocher l'argent des amendes sans délivrer de reçu. Depuis le début de la pandémie en mars 2020, la RDC a enregistré 47.786 cas et 1.021 décès, selon les statistiques des autorités sanitaires publiées vendredi. Depuis le 10 juillet, la vaccination est suspendue dans le pays, le stock du vaccin AstraZeneca disponible ayant dépassé sa date de péremption. (Belga)