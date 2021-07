Intempéries - Bruxelles n'accuse que 33 interventions mineures liées aux intempéries

En raison des pluies orageuses de dimanche soir, les pompiers de Bruxelles ont effectué 18 interventions pour des chaussées inondées à cause d'avaloirs bouchés et 15 autres pour des vidanges de caves chez des particuliers, selon le bilan définitif communiqué à 22h10 par leur porte-parole Walter Derieuw.Le tunnel Stéphanie, le début de l'A12 et l'avenue de Tervuren à hauteur du Musée du tram ont notamment été inondés, comme c'est souvent le cas en cas de fortes pluies. A 22h00, il n'y avait plus d'interventions en attente. Il n'y a eu que de légers dégâts matériels et il ne devrait plus pleuvoir sur Bruxelles pour cette nuit, selon l'évaluation de Walter Derieuw sur base des prévisions météorologiques. (Belga)