Intempéries - Des routes arrachées et quatre personnes relogées après les inondations à Dinant

Des dégâts matériels "conséquents" ont été constatés à Dinant après les inondations qui ont frappé la ville samedi, a indiqué le bourgmestre Axel Tixhon dans la soirée. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer.Des routes ont été arrachées dans les rues Philippeville et Cardinal Mercier et des voitures emportées par les flots, tandis que l'eau a pénétré certaines maisons. "Ce sont de véritables torrents qui ont dévalé rue de Philippeville, route de Philippeville, rue Cardinal Mercier et Rue Fétis. Cela a été bref mais extrêmement violent. La cellule de crise a été réunie afin de coordonner l'intervention des services de secours", a assuré le bourgmestre, tandis que la protection civile a été appelée en renfort pour évacuer les débris et véhicules sinistrés. Les services communaux vont veiller à identifier les besoins urgents des riverains touchés dès dimanche matin et à accompagner au mieux les personnes sinistrées dans leurs démarches. Dans l'intervalle, quatre personnes ont dû être relogées. (Belga)