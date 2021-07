Intempéries - Pays-Bas: la Frise touchée par des inondations

Les averses de ce week-end ont provoqué des inondations en Frise, province du nord-est des Pays-Bas. Les pompiers étaient débordés dimanche face aux caves et rues sous eau.Dans le village de De Westereen, des résidents d'une maison de soin ont dû se réfugier aux étages avant d'être évacués. Des tentes ont également été inondées dans un camping de Sumar. Les averses devraient quitter la Frise dans la matinée mais seront remplacées à la mi-journée par d'autres, qui s'abattront sur tout le pays, selon les prévisions de l'institut météorologique néerlandais (KNMI). De la grêle est annoncée localement, tandis que des précipitations intenses devraient se concentrer en peu de temps sur certaines régions, "ce qui pourra avoir un impact sur la circulation et les activités en extérieur", ajoute l'institut. Samedi soir, l'île de Tholen en Zélande et l'ouest de la province du Brabant septentrional ont également subi de fortes averses suivies d'inondations. (Belga)