JO 2020 - Emma Plasschaert 10e à l'issue de la première journée en Laser Radial

Emma Plasschaert pointe au 10e rang après les deux premières régates en Laser Radial dimanche aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'Ostendaise, 10e de la 1e régate et 17e de la seconde, totalise 27 points.L'Allemande Svenja Weger est en tête avec 6 points, devant la Danoise Anne-Marie Rindom (11) et la Croate Elena Vorobeva (13). Première sportive belge assurée de participier aux Jeux de Tokyo grâce à son titre mondial décroché en 2018 à Aarhus, Emma Plasschaert, 27 ans, disputera les 3e et 4e régates lundi. Il y a dix régates au programme d'ici vendredi. La course aux médailles aura lieu dimanche. (Belga)