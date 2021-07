JO 2020 - La Belgique écarte la Russie pour son 3e match de poule en basketball 3x3

Les 3x3 Lions, l'équipe nationale de basketball 3x3, se sont imposés 21-16 contre la Russie pour son 3e match des Jeux Olympiques de Tokyo dimanche.Thibaut Vervoort et Nick Celis ont été les deux meilleurs marqueurs de la rencontre côté belge avec 7 points chacun. Rafael Bogaerts a ajouté 5 points et Thierry Marien 2. Après une victoire 21-20 contre la Lettonie et une défaite 16-18 contre le Japon, les Lions comptent désormais un bilan de deux victoires et une défaite. Ils affronteront encore la Serbie dimanche à 8h25 heure belge. Huit nations disputent le premier tournoi de 3x3 de l'histoire des JO et chaque équipe joue sept rencontres. Les deux premiers sont qualifiés pour les demi-finales tandis que les équipes classées de la 3e à la 6e place joueront un quart de finale. Les deux derniers sont éliminés. (Belga)