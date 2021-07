JO 2020 - Marten Van Riel seul dans le triathlon lundi, les Red Lions à l'épreuve de l'Allemagne

Lundi, il faudra se lever tôt (et se coucher très tard, le départ est fixé à 6h30 locales/23h30 dimanche en Belgique) pour suivre Marten Van Riel dans l'épreuve de triathlon des JO de Tokyo. Il avait été la révélation de la compétition sur la célèbre plage de Copacabana aux Jeux de Rio en 2016. Il s'y était classé sixième. Cinq ans plus tard, l'Anversois est désormais 4e mondial et légitime candidat au podium sur la base nautique d'Odaiba. Il sera le seul membre du Team Belgium. Son compère d'entraînement Jelle Geens, 9e mondial, a dû renoncer après un test positif au Covid. Il a dû retarder son voyage. Il n'est pas encore clair s'il pourra rejoindre à temps les Belgian Hammers pour disputer le relais mixte programmé le samedi 31 juillet.A 9h30, les Red Lions aborderont leur 2e rencontre de la poule B du tournoi de hockey. Après leur succès convaincant face aux Pays-Bas (1-3), il leur faudra faire face à un adversaire que l'on annonce encore plus délicat, l'Allemagne, vice-championne d'Europe. Shane McLeod avait un regret au terme de sa préparation olympique, n'avoir pu mesurer directement en match la valeur de cet adversaire face aux Red Lions. Jens Schuermans sera engagé dans l'épreuve de mountainbike. Le champion de Belgique va se mesurer aux cadors que sont Mathieu van der Poel, Tom Pidcock et autre Nino Schurter. Au lendemain de l'épreuve masculine, le skateboard féminin et son épreuve Street effectue ses débuts olympiques. Lore Bruggeman y défendra les couleurs belges. En natation, Louis Croenen disputera en soirée les séries de son épreuve de prédilection, le 200 m papillon, dont il fut finaliste à Rio (8e). Emma Plasschaert (Laser radial) et Wannes Van Laer (Laser) continueront la compétition à Enoshima. La première pointe à la 10e place après avoir pris les 10e et 17e places dans les deux premières régates. Le second a pris la 33e et antépénultième place de la première régate. Dans la foulée, la 2e course a été reportée en raison d'un vent trop faible dans la baie d'Enoshima. La Belgique, qui présente un bilan de deux victoires pour autant de défaites, jouera ses cinquième et sixième matches du round robin de basket 3x3 contre la Chine le matin, puis les Pays-Bas en début de soirée. Dans le tableau du simple au tournoi de tennis féminin, Alison Van Uytvanck défiera la Tchèque Petra Kvitova (WTA 13/N.10) au 2e tour en deuxième rotation sur le court N.5 du parc de tennis d'Ariake. (Belga)