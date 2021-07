JO 2020 - Matthias Casse nouvelle chance de médaille, débuts des Cats et tempête tropicale annoncée

Mardi, Matthias Casse, le champion du monde et N.1 mondial de judo dans la catégorie des mi-moyens (-81 kg), représente une nouvelle réelle chance de médaille pour le Team Belgium lors de la 4e journée de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo, mardi. Très régulier tout au long de sa carrière l'Anversois n'a encore jamais manqué un grand rendez-vous. Autre moment attendu de cette journée, le début du tournoi de basket féminin. Les Belgian Cats vont affronter à 10h20 (belges) la 2e nation mondiale : l'Australie. Objectif avoué des Belges au Japon : rejoindre les quarts de finale (top 8). Il leur faut pour cela finir 2e de leur groupe qui comprend encore Porto Rico et la Chine ou figurer parmi les deux meilleurs troisièmes classés. Les Cats, 6e nation mondiale, a les moyens de réaliser ses ambitions même si jouer contre les "Opals" ne constitue pas un cadeau pour leurs grands débuts olympiques.Tim Brys et Niels Van Zandweghe devaient disputer en fin de matinée leur demi-finale d'aviron en deux de couple poids légers. En raison des prévisions météo qui prévoient l'arrivée d'un typhon sur la capitale japonaise, qui a été rétrogradé dans la journée de dimanche en tempête tropicale, les deux courses ont été reportées à mercredi (4h30). La finale est toujours prévue mercredi. Il est probable dans ces conditions que les régates de voile en classe Laser Radial (Emma Plasschaert) et Laser (Wannes Van Laer) soient annulées. On imagine mal le premier tour par élimination directe (32e de finale) du tir à l'arc avec Jarno De Smedt pouvoir se dérouler normalement. Le tennis qui se joue en plein air devrait aussi souffrir de la météo où une rencontre du 2e ou 3e tour du simple dames avec Alison Van Uytvanck pouvait figurer au programme. En tout début de journée (6h30) les triathlètes féminines Claire Michel et Valerie Barthelemy vont disputer l'épreuve individuelle, là encore si la météo le permet. Githa Michiels disputera sa course de mountain bike au lendemain de l'épreuve masculine. Les Red Lions joueront en soirée (18h30, 12h30) leur 3e match face à l'Afrique du Sud, a priori l'adversaire le plus faible du groupe B de hockey. Tom Boon pourrait retrouver sa place dans l'équipe à cette occasion après sa blessure au mollet. Quant aux Belgian Lions, ils doivent rencontrer la Pologne dans leur 7e et dernier match du round robin de basket 3x3 et peut-être jouer leur quart de finale en soirée Lianne Tanne, qui dispute ses troisièmes Jeux, va prendre le volant en main et jouer son premier match de la phase de groupes de l'épreuve de badminton face à la Birmane Thuzar Thet Htar (BWF 65), une adversaire qu'elle ne connaît pas et qui a perdu son match initial dimanche contre la 3e membre de ce groupe, l'Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung (BWF 23). Seule la première du groupe rejoindra les huitièmes de finale. Louis Croenen espère bien disputer les demi-finales du 200 m papillon au lendemain des séries et rééditer sa performance de Rio quand il avait atteint la finale. Il s'y était classé 8e, après avoir dû nager peu avant une finale en relais (4x200 m libre). Enfin, les gymnastes Nina Dewael, Maellyse Brassart, Lisa Vaelen et Jutta Verkest, brillantes 5e des qualifications dimanche, auront la chance de se produire dans la finale très attendue du concours général par équipes. (Belga)